كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير للصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، مما أضاف شعور في السوق بنقص الإمدادات وسط مشاكل في الصادرات في كردستان وفنزويلا واضطرابات في الإمدادات الروسية، وفق وكالة "رويترز".

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا، أي ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 68.40 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا، أي ما يقرب من 1.2%، لتصل إلى 64.16 دولارًا.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس "يتوقع السوق فائضاً في المعروض وزيادة في المخزونات عالمياً في الربع الأخير من العام، لكن التركيز تحول مؤخراً إلى أوروبا الشرقية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا".

وأضاف أن توقف استئناف صادرات النفط الكردي إلى جانب تقييد صادرات النفط لشركة شيفرون من فنزويلا بسبب مشكلات التصاريح الأمريكية ساهم في تعزيز الصعود قصير الأجل في السوق.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الثلاثاء مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب، والتي كانت ستبلغ 230 ألف برميل يوميًا من الإقليم إلى تركيا، حيث طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون. يُذكر أن تدفقات النفط عبر خط الأنابيب متوقفة منذ مارس 2023.

وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، مما يُمثّل تحوّلاً مفاجئاً في الخطاب لصالح أوكرانيا. وكانت إدارة ترامب قد حثّت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، على التخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين بسرعة أكبر.

وتشهد روسيا نقصا في بعض درجات الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات بدون طيار التي تعمل على خفض تشغيل المصافي، وفقا للتجار وتجار التجزئة، بعد أن كثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للطاقة بهدف خفض عائدات موسكو من التصدير.

وقال محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، إنه لن يتم فرض "قيود مرهقة جديدة" على مبيعات النفط الإيرانية، وأن المبيعات إلى الصين ستستمر، في الوقت الذي تكافح فيه طهران والقوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق لمنع عودة عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع .

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات المعهد.

من المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء. ومع ذلك، يُشير استطلاع أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين قبل صدور بيانات المخزونات إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بينما يُرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

ويستعد سوق النفط العالمي لارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب، وفي أحدث تقرير شهري لها، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام، وقد يتسع الفائض في عام 2026.

