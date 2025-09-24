أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- آية محمد:
10:25 ص 24/09/2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و180 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و260 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.