انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:24 ص 24/09/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3386 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4354 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5080 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5805 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 180535 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 290250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31 % إلى نحو 3775 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

