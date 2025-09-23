وزير الاتصالات يبحث مع شركات أمريكية توسيع استثماراتهم فى مصر

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المقومات التنافسية لمصر فى مجال التعهيد جعلتها مركز عالمى لتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من اللقاءات مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية خلال زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث التوسع في استثماراتها فى مجال التعهيد فى مصر والتعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير، أن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، وما توفره من مزايا وتسهيلات لتحفيز الشركات العالمية على التوسع والنمو فى هذه الصناعة الواعدة فى مصر.

وفي مستهل اللقاءات، عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع جون أبو رئيس شركة TTEC Engage، لمناقشة خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى.

وتابع البيان، أن الشركة تعمل من خلال قطاعين رئيسيين وهما TTEC Engage الذى يركز على عمليات تجربة العملاء الرقمية، وTTEC Digital الذراع الابتكارى والتكنولوجى للشركة.

وتطرق اللقاء، إلى استثمارات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى حجم عملياتها فى خدمات تكنولوجيا المعلومات بجانب عملياتها فى مصر فى مجال مراكز الاتصال الدولية. كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال الابتكار الرقمى من خلال ذراعها التكنولوجى TTEC Digital .

وافتتحت شركة TTEC الأمريكية -فى فبراير الماضى- مقرها بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث يقدم المركز من مصر خدمات متنوعة لعملاء فى وجهات متعددة، اعتمادًا على كوادر مصرية شابة تجيد عدة لغات عالمية.

وخلال زيارته لأمريكية، التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا مع بالاز توث نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل Honeywell الرائدة في مجال تكنولوجيات المدن الذكية وانظمة الاتمتة الصناعية لبحث خطط التوسع في انشطة مركز التميز لتقديم حلول وتطبيقات المدن الذكية.

وشهد اللقاء مناقشة التوسع في التصنيع المحلي لمنتجات الشركة من الكاميرات security cameras ومعدات المدن الذكية. كما تم بحث فرص التعاون بين شركة هانيويل Honeywell ، وجامعة مصر للمعلوماتية فى تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات الرقمية؛ وفق البيان.

وكما عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع بيل بيهرنز نائب رئيس شركة كرافت هاينز Kraft Heinz للشؤون الحكومية، تم خلاله مناقشة خطط الشركة للتوسع فى الاستثمار فى مجال التعهيد في مصر.

وخلال اللقاء استعرض مسؤولو الشركة أنشطتها وتركيزها على الاستثمار فى مجالات التحول الرقمى، والتجارة الإلكترونية، والتسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعى. كما تم تسليط الضوء على أنشطتها فى مجال التعهيد من خلال مراكزها للخدمات العالمية فى عدة دول.

وكذلك التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جيف لونجوريا رئيس الشئون التجارية لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية الرائدة فى حلول إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات لبحث خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمالها فى مصر وزيادة عدد العاملين بها.

وتم مناقشة إمكانية التعاون بين الشركة وجامعة مصر للمعلوماتية فى اعداد كوادر متخصصة بما يدعم خطط الشركة للتوسع فى عملياتها فى مصر؛ بحسب البيان.

وكما تم استعراض الخدمات التى يقدمها مركز الخدمات المتكاملة لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية فى مصر، حيث كانت الشركة قد اختارت القاهرة فى عام 2023 لإنشاء أول مركز لها بالشرق الأوسط.

حضر اللقاءات أحمد الظاهر ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.