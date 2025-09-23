"ايديتا" تعتمد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن

أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن موافقة جمعيتها العمومية غير العادية - بأغلبية الأصوات – على اعتماد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRS) من بورصة لندن؛ وفق ما جاء بملخص قرارات الجمعية المنعقدة أمس.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، بأنه تم الموافقة على شطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات إيداع دولية لدى البورصة المصرية.

وتأسست شركة إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2014. ومتخصصة في العمل بمجال صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل الكيك والمخبوزات والمقرمشات والويفر والحلويات والبسكويت.