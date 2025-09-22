سعر الذهب يقلل مكاسبه ويتراجع في مصر بحلول التعاملات المسائية

انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

كان سعر الذهب وصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ عام ونصف خلال تعاملات اليوم بعد أن وصل عيار 21 إلى نحو 5020 جنيه وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة وارتفاع سعر الذهب عالميا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3343 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4298 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5015 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5731 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57310 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 178234 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 286550 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95% إلى نحو 3720 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.