شعبة الملابس الجاهزة: نواجه نقصا في العمالة بسبب هجرة العمال والمصانع الجديدة

كتب : مصراوي

03:46 م 22/09/2025

الملابس الجاهزة

كتبت- آية محمد:

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك ضغطًا كبيرًا على العمالة في قطاع الملابس خاصة بعد دخول مصانع تركية وصينية للعمل في مصر، موضحًا أن عدد المصانع كبير بينما أعداد العمالة المتاحة قليلة.

وأشار إلى أن بعض العمال يتجهون للعمل خارج البلاد خاصة إلى تركيا، بسبب ارتفاع الأجور مقارنة بمصر، مؤكدًا أن الحل يكمن في إنشاء مراكز تدريب داخل كل منطقة صناعية.

واقترح فايد استغلال المدارس المغلقة أو غير المستغلة بحيث يتم تقسيمها لاستخدام الدور الأرضي كمصانع، بينما يتم تخصيص الأدوار العليا كعنابر لإقامة الطلبة.

وأضاف أن الطالب يمكنه الجمع بين الدراسة والتدريب العملي عبر النزول 4 أيام للتدريب في المصانع ويومين للدراسة النظرية مثل تجربة "مبارك كول"، بما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل بشكل عملي.

