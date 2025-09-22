كيف تقدم شكوى حال زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز عن الرسمي؟

كتبت- دينا كرم:

يشتكي عدد من المواطنين من بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار تتجاوز السعر الرسمي المحدد بـ 200 جنيه للأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم)، لتصل إلى نحو 300 و350 جنيها لدى البعض.

في أبريل الماضي أقرت لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها رفع السعر من 150 إلى 200 جنيه، دون احتساب تكاليف النقل.

وخلال مؤتمر صحفي في مايو الماضي، أثارت الصحفية ليلى العبد هذه المشكلة أمام وزير البترول، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من مواطنين أكدوا أن شركة تابعة للوزارة سلّمتهم الأسطوانة بسعر يصل إلى 250 جنيهًا في بعض المناطق العشوائية.

وأوضحت أنها تواصلت مع رئيس الشركة المعنية وأعدت تقريرًا صحفيًا حول الأمر، لكنها لم تتلق ردًا رسميًا.

وفي هذا السياق، دعت وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى مرتبطة ببيع المنتجات البترولية بأسعار أعلى من المقررة، وذلك عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، بما يضمن سرعة رصد هذه المخالفات وتحديد أماكنها والتعامل معها.

وأكدت الوزارة أنها أحالت بالفعل عددًا من الشكاوى التي وردت إليها بشأن بيع منتجات بترولية بأسعار غير رسمية إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

