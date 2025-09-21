إعلان

"غاز مصر" تحذر العاملين من التعامل مع رسائل ومكالمات مجهولة للسطو على الحسابات البنكية

06:51 م الأحد 21 سبتمبر 2025

شركة غاز مصر

كتبت- دينا كرم:

حذرت شركة غاز مصر العاملين بها من التعامل مع رسائل أو مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تنتحل صفة الشركة أو شركات متعاقدة معها، وتطلب تحويل مبالغ مالية على حسابات بنكية شخصية بزعم تسوية خدمات أو مستحقات تخص العاملين.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الفترة الأخيرة شهدت ورود شكاوى من بعض الموظفين بشأن تلقيهم اتصالات ورسائل من أرقام هاتفية غير معروفة، تحتوي على معلومات مضللة وغير صحيحة يتم تداولها على نطاق واسع.

وأكدت الشركة أن جميع العمليات المالية الخاصة بالعاملين تُجرى فقط من خلال الحسابات البنكية الرسمية للشركة، مشددة على ضرورة عدم الاستجابة لأي محاولات احتيال تستهدف العاملين.

كما دعت إدارة العلاقات العامة والإعلام جميع الموظفين إلى الرجوع إليها فورًا للتأكد من أي معلومات مشبوهة أو غير صادرة عنها رسميًا، حفاظًا على تقديم الخدمات بطريقة آمنة للعاملين.

شركة غاز مصر رسائل مجهولة سرقة الحسابات البنكية
