طارق كامل.. رائد الإنترنت في مصر يدخل "قاعة المشاهير" بعد رحيله

04:04 م الأحد 21 سبتمبر 2025

طارق كامل الوزير المصري الراحل

كتبت- آية محمد:

أدرجت جمعية الإنترنت العالمية اسم الراحل طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ضمن قائمة "مشاهير الإنترنت" لعام 2025، تقديرًا لدوره الريادي في إدخال الإنترنت إلى مصر، وتعزيز نموذج الحوكمة متعددة الأطراف على الصعيدين المحلي والدولي، وفق بيان لوزارة الاتصالات اليوم.

تُعد قاعة مشاهير الإنترنت، التي تأسست عام 2012، منصة لتكريم الشخصيات التي كان لها تأثير بارز ومستدام في تطوير البنية التحتية للإنترنت، وتوسيع نطاق الاتصال، وصياغة السياسات الرقمية عالميًا.

ويُعرف طارق كامل بلقب "أب الإنترنت في مصر"، حيث قاد أول اتصال رسمي بالإنترنت في البلاد خلال التسعينيات، وساهم في إدخال خدمات الإنترنت التجارية، وتأسيس جمعية الإنترنت المصرية. كما لعب دورًا مهمًا في إطلاق المركز الأفريقي لمعلومات الشبكات (AFRINIC)، وكان له حضور بارز في مؤسسات دولية كـICANN وجمعية الإنترنت العالمية.

ويتم اختيار الأعضاء بعد ترشيحهم من قِبل نظرائهم في المجال، ويختارهم مجلسٌ استشاري استنادًا إلى تأثيرهم الكبير والمستدام في توسيع نطاق الاتصال، وصياغة سياسات الحوكمة، وتمكين مليارات البشر من الاستفادة من التحول الرقمي.

وخلال توليه وزارة الاتصالات بين 2004 و2011، أطلق العديد من المبادرات لتوسيع خدمات الإنترنت والنطاق العريض، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ومكّن الشباب من خلال برامج تدريبية وطنية.

ويأتي تكريم كامل، الذي رحل عن عالمنا في 2019، كتقدير دولي لإرثه الذي تجاوز حدود مصر، وترك بصمة واضحة في رحلة التحول الرقمي إقليميًا وعالميًا.

طارق كامل وزير الاتصالات مشاهير الإنترنت 2025 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
