"أكرو مصر" تبرر أسباب رغبتها في الشطب الاختياري من البورصة



كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عن مبررات رغبتها في الشطب الاختياري لأسهمها تتمثل في انخفاض نسبة التداول الحر عن النسبة الواجبة لاستمرار القيد بالبورصة وفقًا للإخطار الوارد للشركة من البورصة المصرية بتاريخ 28-5-2025.



وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن بعد ذلك الإخطار من البورصة ترتب عليه قيام الشركة بمخاطبة المساهم الرئيسي لتوفيق أوضاع الشركة مع شروط القيد ، حيث اكتفي ببيع عدد 500 سهم بتاريخ 23-7-2025 ليتم توفيق أوضاع الشركة مؤقتاً وفقاً لحكم المادة 7 من قواعد القيد والشطب، مع قراره بعدم التدخل مستقبلاً لتوفيق أوضاع الشركة عقب انتهاء مدة الاثني عشر شهراً التي ستنتهي في 22-7-2026.



وأوضحت الشركة، أن هيكل المساهمين وفقاً لبيان شركة مصر المقاصة يتمثل كالأتي : ( شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون تمتلك نسبة 78.766% من أسهم الشركة، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات ش.م.م تمتلك نسبة 16.364% من أسهم الشركة، ومساهمون آخرون يمتلكون 4.870% من أسهم الشركة.)



ويذكر أن شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية أعلنت موافقة مجلس إداراتها بالإجماع على السير في إجراءات شطب الشركة إختيارياً من جداول البورصة المصرية؛ وذلك وفق الإجتماع المنعقد 25-8-2025.