ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:25 ص السبت 20 سبتمبر 2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 20-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35600 جنيه، بتراجع 1559.92 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38630 جنيه، بتراجع 769.13 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4105 جنيه، بزيادة 107.33 جنيه.

