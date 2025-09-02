كتبت-أمنية عاصم:

أصدر محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف الكيميائي سعد محمد هلال للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلفًا للمحاسب عماد الدين مصطفى خالد.

ووفق البيان المرسل اليوم، فإن الوزارة حرصت على التطوير الإداري المستمر وضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والتشغيلية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

من سعد هلال؟

يحظى الكيميائي سعد محمد هلال بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، حيث شغل مناصب قيادية بارزة من بينها رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركات "ميثانكس مصر"، والمصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، والمصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين.

وكما تولى سابقا منصب مستشار وزير البترول والثروة المعدنية لمشروعات البتروكيماويات، وعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية الكبرى، وأسهم في تحديث الاستراتيجية الوطنية لصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى دوره في تأسيس عدة شركات ومشروعات صناعية استراتيجية.

وأوضح محمد شيمي أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية القادرة على دفع مسيرة التطوير وتحقيق أفضل النتائج في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب توجهات الدولة نحو الارتقاء بقطاع الأعمال العام وتعزيز تنافسيته واستدامته.