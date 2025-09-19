البترول تبحث مع شركة إسبانية التعاون في مجال المسح الجوي





كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع فيكتور جونزاليز نائب رئيس شركة إكس كاليبر الإسبانية المتخصصة في المسح الجيوفيزيائي للإمكانات التعدينية إمكانية التعاون في مجال المسح الجوي للإمكانات التعدينية في مصر وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتوفير بيانات دقيقة ومعالجتها بما يعد عنصرا أساسياً لجذب الاستثمارات.

وأشار بدوي، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تعكف على الإعداد لتنفيذ مسح جوي لأول مرة منذ 40 عامًا لتوفير بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية الواعدة.

وأكد بدوي، أن الدولة المصرية وضعت قطاع التعدين ضمن أولوياتها ، موضحا أن الوزارة نفذت إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة تهيئ بيئة جاذبة للمستثمر، وتقر نماذج اتفاقيات أكثر مرونة وتحفيزًا، مع تسهيل إجراءات الاستثمار ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وإزالة معوقات الاستثمار، وزيادة إسهام التعدين في الناتج المحلي.

وأشار الوزير، إلى اهتمام الوزارة بتسهيل التعاون وتقديم الدعم اللازم لإنجاح عمليات المسح، ولاسيما في ظل امتلاك مصر البنية التحتية واللوجستيات الداعمة لذلك .

كما أكد أن التعاون ينبغي أن يتضمن الإسراع والجاهزية لإتخاذ خطوات عملية نحو العمل في مناطق محددة لتحقيق نتائج ملموسة تحفز الشركات العالمية على الاستثمار في ظل توفير مناخ جاذب بقطاع التعدين المصري.

وأكد جونزاليز، على اهتمام الشركة بالتعاون مع مصر مؤكدا أن شركته تعد شريك استراتيجي لبعض الحكومات وشركات التعدين والطاقة ولها سابقة أعمال وخبرة كبيرة في السعودية ونيجيريا ودول أخرى عديدة، مستعرضا تقنياتها القادرة علي رسم الخرائط بسرعة وكفاءة، مما يمكن من إتمام المسوحات على مستوى الجمهورية في أسرع وقت ، موضحا أن هذا النهج يقلل من مخاطر الاستثمار من خلال توفير بيانات عالية الجودة.

وتم الاتفاق علي استمرار التنسيق مع الشركة الفترة المقبلة من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لبحث المقترحات التي سيتم إعدادها، بحسب البيان.