12 مصريا في قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025

12 مصريا في قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق ا

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025، وسلطت القائمة الضوء على 126 قائدًا تنفيذيًا، يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة، عبر 15 قطاعًا رئيسيًا تشمل: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

تصدرت الإمارات القائمة بـ 67 قائدًا، وتلتها السعودية بـ 23 قائدًا، وشملت الأسماء المدرجة رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، ومسؤولين متخصصين في الاستدامة.

ويعرض مصراوي في السطور التالية أسماء الـ 12 مصريًا المدرجين بقائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط:

سيف ثابت

الشركة: جهينة للصناعات الغذائية.

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

غادة حمودة

الشركة: القلعة للاستشارات المالية.

المنصب: رئيسة قطاع الاستدامة.

داليا خورشيد

الشركة: بلتون القابضة.

المنصب: الرئيسة التنفيذية.

هناء حلمي

الشركة: مجموعة إي إف چي القابضة.

المنصب: رئيسة قطاع الاستدامة.

جون سعد

الشركة: كونتكت المالية القابضة.

المنصب: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

حسن علام وعمرو علام

الشركة: حسن علام القابضة.

المنصب: الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المشارك.

منال حسن

الشركة: السويدي اليكتريك.

المنصب: رئيسة قطاع الاستدامة بالمجموعة.

محمد عامر

الشركة: مدينة الجونة، أوراسكوم للتنمية مصر.

المنصب: الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب.

أيمن عصام

الشركة: فودافون مصر.

المنصب: الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية لمجموعة فوداكوم.

هشام مهران

الشركة: اورنچ مصر.

المنصب: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

محمد إسماعيل منصور

الشركة: إنفنيتي باور.

المنصب: الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة.

