سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18سبتمبر 2025

03:20 م الخميس 18 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5615 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5663 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4955 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4247 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39641 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

