كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لفتح أسواق لمنتجات شركة ديجيتايز المصنعة لدي الهيئة لتستخدم في المشروعات القومية للتحول الرقمي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للاتصالات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، يشمل التعاون القيام بعدة أعمال أولها تنفيذ صيانة المشروعات القومية للبنية التحتية للاتصالات الخاصة بالألياف الضوئية، واتصالات الجيل الخامس، ومراكز البيانات بإجمالي قيمة أعمال مستهدفة 5 مليارات جنيه .

وبالإضافة إلى توطين صناعة مستلزمات شبكات الألياف الضوئية، والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وفق الإفصاح.

وأوضحت الشركة، أنها قبل هذا البروتوكول نجحت إدارة الشركة في إتمام تصنيع منتجات ديجيتايز الخاصة بمستلزمات الفايبر والبنية التحتية لدى مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لتكون بذلك نواة حقيقية للتوسع في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري والأسواق الإقليمية.