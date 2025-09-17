إعلان

مشتريات عربية وأجنبية تدعم إغلاق مؤشرات البورصة على صعود

03:01 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

البورصة المصرية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.38 % عند مستوى 34974 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20 %، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.4 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 92.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 98.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.92 % عند مستوى 34840 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.



لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟