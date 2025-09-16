كتبت- منال المصري:

نظمت المصلحة ورشة عمل حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (Aviation ACI)، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسريع عمليات الإفراج الجمركي في إطار خطط التطوير الشاملة التي تتبناها مصلحة الجمارك المصرية.

الورشة التي أقيمت برعاية أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وفق البيان اليوم، نظمتها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) برئاسة الأستاذة أمل نوس، وحضرها عدد من القيادات البارزة، منهم الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس المصلحة، والمهندس جمال قطب، مدير عام شركة MTS، و المهندس خالد ناصف.

خلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور سامي رمضان على الدور المحوري لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دعم التجارة الآمنة والميسرة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيسهم في تقديم مزايا وتيسيرات إضافية للشركات المنضمة.

من جانبها، قالت أمل نوس إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المصلحة لتقديم الدعم الفني لشركائها، مما يعزز التعاون المشترك ويسهم في تطوير المنظومة الجمركية.

وأكدت أن منظومة (ACI) تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة الإفراج عن الشحنات الجوية.

وقدمت شركة MTS عرضًا تفصيليًا حول المحاور الفنية للنظام، وأجابت على استفسارات المشاركين بخصوص توقيتات التسجيل وآليات التعامل.

الورشة شهدت تفاعلًا إيجابيًا من ممثلي الشركات، الذين ثمنوا جهود الجمارك في إشراك مجتمع الأعمال في عملية التطوير.

يُذكر أن التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (Aviation ACI) سيستمر حتى 31 ديسمبر 2025، على أن يكون التطبيق الإلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وتهيب المصلحة بالمستوردين ضرورة تحديث بياناتهم على منصة "نافذة" والتأكد من تسجيل المصدّرين الأجانب على منصة البلوكتشين لضمان سلاسة الإجراءات.

وفي إطار دعم التطبيق، ستقيم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع شركة MTS ورش عمل ودورات تدريبية للمتعاملين كل يوم اثنين وأربعاء من كل أسبوع، بداية من 24 سبتمبر 2025، من الساعة 7:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.