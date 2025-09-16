إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء

05:57 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3306 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4251 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4960 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5668 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 176274 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 283400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49 % إلى نحو 3697 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

