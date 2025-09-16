كتبت- منال المصري:

وقعت شركة دي بي ورلد مصر، مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، اتفاقية لإنشاء منشأة متكاملة للتخزين المبرد في "مدينة الاولى الصناعية" التابعة لشركة السويدي للتنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تبلغ نحو 1.42 مليار جنيه.

وتهدف دي بي ورلد، وفق بيان الشركة اليوم، من هذا المشروع إلى تعزيز قدرات مصر في مجال الخدمات اللوجستية المبردة، بما يسهم في حماية جودة المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد منها، وتمكين المصدّرين والمصنّعين من المنافسة بكفاءة أكبر في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاستثمار الذي تصل قيمته إلى 29 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.42 مليار جنيه) في وقت يشهد فيه السوق المحلي والعالمي طلبًا متزايدًا على حلول التخزين الحديثة والموفرة للطاقة، لاسيما في قطاعات التصدير الزراعي وتصنيع الأغذية المجمدة.

وقد جرى توقيع الاتفاقية بين محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، والمهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية.

وقال السيد محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد مصر وشمال إفريقيا، إن هذا المشروع يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز قدرات مصر في مجال التخزين المبرد، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والصناعة.

هذا الاستثمار سيساعد المصدّرين على تسهيل حركة بضائعهم بكفاءة أكبر، وتقليل تكاليف سلاسل الإمداد، ودخول أسواق نمو جديدة، مما يدعم خطط التوسع الاقتصادي وخلق فرص عمل، ويعزز من مكانة مصر كمركز تجاري عالمي تنافسي على المدى الطويل".

ستُقام المنشأة الجديدة على مساحة 16,194 مترًا مربعًا داخل مدينة الاولى الصناعية التابعة للسويدي، حيث ستضم ثماني غرف مستقلة التحكم بطاقة استيعابية تبلغ 25,000 موضع تخزين للمنتجات المبردة والمجمدة، تشمل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

وستعمل المنشأة بنظام متكامل لإدارة المخازن يتيح رؤية لحظية للمخزون وربطًا سلسًا مع منصات العملاء، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والتحكم الكامل في جميع المراحل.