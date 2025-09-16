تراجع 44%.. سعر الكتكوت يهبط لـ 14 و17 جنيها بالأسواق

كتب- أحمد الخطيب:

شهدت أسعار الكتاكيت تراجعاً ملحوظاً بين 32% و44% بالوقت الراهن بالأسواق وسط زيادة المعروض وتراجع أسعار العلف والدولار.

وقال العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لمصراوي، إن سعر الكتكوت تراجع بين 14 و17 جنيهاً بالأسواق، بعد أن وصل إلى 25 جنيها الشهر الماضي.

وأوضح سامح السيد أن هذا التراجع الكبير في الأسعار خفّف كثيراً من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمربين، مشيراً إلى أن استقرار سعر الدولار وتراجع أسعار الأعلاف ساهما في ضبط السوق وإعادة الأسعار لمستويات مناسبة.

وأكد أن هذا الهبوط يعد انعكاساً لحالة الوفرة في المعروض بالسوق المحلي، وهو ما يخفف الضغط على المربين ويمنح المستهلكين مؤشراً إيجابياً بشأن استقرار أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.