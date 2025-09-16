إعلان

تراجع 44%.. سعر الكتكوت يهبط لـ 14 و17 جنيها بالأسواق

02:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

اسعار الكتكوت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الخطيب:

شهدت أسعار الكتاكيت تراجعاً ملحوظاً بين 32% و44% بالوقت الراهن بالأسواق وسط زيادة المعروض وتراجع أسعار العلف والدولار.

وقال العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لمصراوي، إن سعر الكتكوت تراجع بين 14 و17 جنيهاً بالأسواق، بعد أن وصل إلى 25 جنيها الشهر الماضي.

وأوضح سامح السيد أن هذا التراجع الكبير في الأسعار خفّف كثيراً من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمربين، مشيراً إلى أن استقرار سعر الدولار وتراجع أسعار الأعلاف ساهما في ضبط السوق وإعادة الأسعار لمستويات مناسبة.

وأكد أن هذا الهبوط يعد انعكاساً لحالة الوفرة في المعروض بالسوق المحلي، وهو ما يخفف الضغط على المربين ويمنح المستهلكين مؤشراً إيجابياً بشأن استقرار أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الكتاكيت أسعار العلف الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة