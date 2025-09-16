إعلان

وسط ترقب قرار الفيدرالي.. سعر الذهب يقفز للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم

12:47 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وارتفع سعر الذهب في بداية التعاملات بنحو 40 جنيهًا لتصل إجمالي الزيادة حتى الآن 60 جنيهًا.

وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي اليوم وغدًا بشأن حسم سعر الفائدة، وسط زيادة الرهان على خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 9 أشهر.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3310 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4255 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4965 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5674 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 176461 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 283700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 3695 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

