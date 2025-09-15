خالدة للبترول تحقق 23 كشفًا بتروليًا بالعام المالي 2024/2025

كتبت- دينا كرم:

قال معتز عاطف، رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول، إن الشركة نجحت خلال العام المالي 2024/2025 في دعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإنتاج والاحتياطي وترشيد النفقات، حيث تم تحقيق 23 كشفًا بتروليًا من بينها كشف غرب فيوبس-1X وكشف NUT S-1X، إضافة إلى تجاوز المستهدفات بإنتاج غاز بلغ 514 مليون قدم مكعب يوميًا.



وأشار عاطف في بيان للوزارة اليوم إلى التقدم المحقق في مجالات السلامة والصحة المهنية، مشددًا على أن هذه الإنجازات تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل بروح الفريق الواحد بالتعاون المثمر مع شركة أباتشي.



وأكد كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن التعاون البنّاء مع الشركاء الأجانب وحزمة المحفزات التى أطلقتها الوزارة ساهمت في تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج باستغلال الإمكانات المتاحة والتكنولوجيات الحديثة ، مما أسهم في تجاوز تحديات الصيف، وضمان استقرار الإمدادات، وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تلك الجهود تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة التشغيل.



جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لشركة خالدة لمناقشة نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، عبر تقنية (الفيديو كوانفرانس)، حيث أشار إلى الجهود المتميزة المبذولة من جانب فريق العمل بشركة خالدة للبترول، مؤكدًا أن الأداء المتميز يعكس التكامل المثمر مع شركة أباتشي.



وأكد جريج ماكدانيال النائب الأول لشركة أباتشي للأصول الدولية أهمية التعاون بين شركة اباتشي والهيئة المصرية العامة للبترول وما يمكن أن يضيف ذلك من نتائج جيدة لكلا الطرفين.



كما أوضح براين راديسكي، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة خالدة، أن نمو الإنتاج جاء نتيجة دعم من برنامج حوافز الغاز وتطوير البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الاستدامة والطاقة.