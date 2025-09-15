كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الطماطم عودة للارتفاع في الأسواق خلال الأيام الماضية، مما أثار شكاوى عدد من المواطنين حيث قالت أم حبيبة، التي التقاها "مصراوي"، إن سعر كيلو الطماطم وصل إلى 18 و20 جنيهًا في أسواق التجزئة، بعدما كان يباع الأسابيع الماضية بـ5 و6 جنيهات فقط.

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، أن ارتفاع أسعار الطماطم وعدد من أصناف الخضروات يرجع إلى تغير العروات، حيث تنتهي العروة الصيفية وتبدأ العروة الشتوية، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن تراجع حجم المعروض في الأسواق مع انخفاض الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأسعار وفقًا لآلية العرض والطلب.

وتوقع النجيب أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الطماطم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن تبدأ في التراجع مجددًا مع دخول إنتاج العروة الشتوية للأسواق خلال نوفمبر وديسمبر.

ولفت إلى أن أسعار البطاطس مستقرة نسبيًا، على عكس الطماطم التي تشهد تقلبات واضحة مع تبديل العروات.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 6.5 جنيه و12.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البطاطس بين 6 و9 جنيهات، والبصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، والبصل الأبيض يتراوح سعره بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، والكوسة تتراوح أسعارها بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، وفق أسعار سوق العبور لتجارة الجملة المنشورة على موقعه الإلكتروني.

