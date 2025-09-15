الفرعونية للبترول: زيادة الإنتاج بنحو 76.1 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا

كتبت- دينا كرم:

استعرض حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، نتائج أعمال الشركة وأهم مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2024، مشيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق 119% من إجمالي الخطة الإنتاجية المعتمدة لكافة الشركات بمتوسط معدلات إنتاج يومي بلغ 76.1 ألف برميل زيت مكافئ.

وأضاف زكي أن الشركة نجحت في مواصلة الإنتاج بالآبار القديمة لحقول حابي وتورت، بجانب زيادة الإنتاج من حقول أتول وهو ما تمت إدارته بكفاءة من خلال عمليات الصيانة والتنظيف، مما أدى إلى رفع الكفاءة التشغيلية لتسهيلات الإنتاج لتصل إلى 99%.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول للعام المالي 2025/2024، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار حسام زكي إلى أن تكلفة الإنتاج لإجمالي الشركات قد انخفضت بنسبة 25% عن المخطط لبرميل الزيت المكافئ وبنسبة 29% للمتكثفات.

وتابع أن الشركة أتمت معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد لمساحة 250 كيلومتر مربع وتشير التقديرات المبدئية الى فرص استكشافية وتقييمية هامة في خزان طبقات الأوليجوسين والتي يقدر حجم الخزان بها إلى 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويجري حاليًا تحليل وتفسير البيانات السيزمية لوضع مخطط لدراسة إمكانية حفر بئر استكشافية في الطبقات العميقة.

وأشار إلى أنه بخصوص الفرص التنموية فسوف تقوم الشركة بعمل إعادة إكمال للبئر تورت-6 بالإضافة إلى حفر البئر التنموية أوزوريس-3 ووضعهما على خريطة الإنتاج حيث تنتظر الشركة الفرعونية تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج من البئرين والتي تقدر بحوالي 100 مليون قدم من الغاز يومياً و3900 برميل من المتكثفات يومياً تضخ للشبكة القومية .

وأكد الوزير خلال الجمعية، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس في حضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركة أيوك للإنتاج وبي بي البريطانية وأركيوس الإماراتية، على ضرورة تسريع العمل بالمشروعات الجارية ولاسيما حقلي أوزوريس وآتول الواعدين وضخ إنتاجهما بالشبكة القومية، مؤكدًا على دعم الوزارة بمختلف قطاعاتها لهذا التوجه.

وأكد ممثل شركة أيوك، فرانشيسكو جاسباري، حرص الشركة على الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات وفقًا للجدول الزمنى وبأقل تكاليف، مشيدًا بالدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق أهدافها.

وقال وائل شاهين ممثل شركة بي بي البريطانية أن نتائج أعمال الشركة تعد ثمرة للتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف ناصر اليافعي ممثل شركة أركيوس أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على استغلال كافة الإمكانات المتاحة لزيادة معدات الإنتاج .

وأوضح الوزير أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في مصر ، متمنياً أن تحقق شركة أركيوس قصة نجاح من خلال عمليات الاستكشاف خلال المرحلة المقبلة.