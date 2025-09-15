كتب- منال المصري:

قدم المهندس نجيب ساويرس أحد أكبر رجال الأعمال المصريين بعض النصائح للمستثمرين بضرورة تنويع مصادر استثماراتهم بين الذهب والعقارات والأوراق المالية تجنبا للمخاطر الاقتصادية المتوقعة.

وأشار ساويرس في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" الأحد، إلى أن المستثمر يجب أن يوزع أمواله على أربعة مجالات رئيسية: ربعها في الذهب، وربعها في العقارات، وربعها في السندات المالية، والربع الأخير يُحتفظ به نقدًا لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأضاف "العقل يقول كده، الواحد ميحطش كل الفائض في وعاء واحد، يوزع الفائض على 4 أجزاء حتى لو الفائض ده مبلغ قليل".

وأشار ساويرس إلى أن هذا النهج يعكس الحكمة في إدارة الأموال، موضحًا أن وضع جميع الفوائض في استثمار واحد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة، حتى لو كانت الأموال محدودة.

وتابع رجل الأعمال أن هذه الاستراتيجية تناسب الجميع، سواء كانوا يملكون مبالغ صغيرة أو كبيرة، لأنها تضمن الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

نصائح للشباب

ووجه ساويرس رسالة إلى الشباب، "الذكاء لوحده مش هيوصلك للنجاح، لازم تشتغل بشكل جاد على الأقل 12 ساعة في اليوم، ولازم ميكونش عندك يأس، مفيش حاجة اسمهما مينفعش، ولازم يكون عندك إيمان بربنا وإن النجاح والفشل بإيد ربنا".

وأكد أن هذا المزيج من التخطيط المالي السليم والعمل المتواصل يشكل الطريق الأمثل لبناء مستقبل مزدهر.

وأشار رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إلى أن هذه النصائح مستمدة من خبرته الطويلة في عالم الأعمال، داعيًا الشباب إلى تبني نهج متوازن يجمع بين التخطيط المالي والجهد المستمر.

الترشح لرئاسة النادي الأهلي

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أنه لن يترشح لرئاسة النادي الأهلي، نافيًا الشائعات التي انتشرت عقب إعلان محمود الخطيب عدم خوضه انتخابات النادي المقبلة.

وأضاف أن إدارة النادي الأهلي تتطلب تفرغًا كاملًا، وهو ما لا يتوافق مع انشغالاته الكبيرة في أعماله التجارية.

وأشار ساويرس إلى أن النادي الأهلي يضم العديد من الكفاءات القادرة على قيادته في المرحلة المقبلة، مشيدًا بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وبالمهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي، كمرشحين محتملين لخلافة الخطيب.

وتابع أن النادي الأهلي يتمتع بتاريخ عريق ويمتلك قاعدة قوية من الخبرات الإدارية التي يمكنها تحمل مسؤولية القيادة.

وشدد نجيب ساويرس على أن إدارة النادي الأهلي ليست بالمهمة السهلة، مؤكدًا أن رجال الأعمال، بما فيهم هو نفسه، قد لا يكونون الأنسب لهذا الدور نظرًا للحاجة إلى التفرغ الكامل لتلبية متطلبات الإدارة.

العقارات

أكد نجيب ساويرس، أن القيمة الفعلية للوحدة السكنية التي تباع بالتقسيط بمبلغ مليون جنيه لا تتعدى 250 ألف جنيه نقدًا، وذلك بسبب تضمين أسعار البيع فوائد مالية تصل إلى 150% على مدى سنوات السداد.

وأوضح أن المطورين العقاريين في مصر باتوا يتنافسون ليس فقط في الأسعار، ولكن في مدة السداد التي تمتد أحيانًا إلى 12 عامًا.

وأكد أن هذه المدة الطويلة تؤدي إلى تراكم فوائد هائلة تثقل كاهل المشتري.

وأضاف رجل الأعمال، "لما تحسب 12 سنة في 25% فائدة البنوك، يبقى 300%، ولو أخدت متوسط يبقى سعر العقار محمل بـ 150% فوائد فقط، مشيرًا إلى أن هذه النسبة الهائلة من الفوائد هي التي تسبب الفجوة الكبيرة بين سعر النقد وسعر التقسيط.

وأشار ساويرس إلى نموذج التمويل العقاري في الخارج، موضحًا أن البنوك هناك تقدم قروضًا برهن العقار لمدة تصل إلى 30 سنة، مما يمكن الموظف العادي من شراء شقة، قائلًا: "المشكلة في مصر إن المطور العقاري هو أخذ على عاتقه التقسيط".

وأكد أن حل الأزمة يكمن في تحول البنوك لتقديم قروض عقارية طويلة الأجل، مضيفًا: "اللي لازم يدخل يعمل موضوع التقسيط هي البنوك، والدولة تقسط للموظفين على 30 و40 سنة".

وتوقع ساويرس أن يؤدي انخفاض فوائد البنوك خلال الفترة الحالية إلى تراجع أسعار العقارات، مشددًا على أن الارتفاع الطبيعي للعقارات يجب أن يكون في حدود 10% إلى 15% سنويًا وليس 150% كما هو الحال حاليًا بسبب الفوائد المتراكمة.