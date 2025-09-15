بدر للبترول: احتياطيات مؤكدة جديدة بنحو 10 ملايين برميل زيت مكافئ

كتبت- دينا كرم:

أعلن إبراهيم مسعود رئيس شركة بدر للبترول، تحقيق طفرة نوعية في معدلات الإنتاج بمنطقة امتياز بدر-1، حيث بلغت نسبة التنفيذ 143% من الخطة المستهدفة، بإجمالي إنتاج يومي يعادل 6440 برميل زيت مكافئ.

وأضاف أنه تم حفر بئرين استكشافيين وبئرين تنمويين مما ساهم في تعزيز الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية، فضلاً عن إضافة احتياطيات مؤكدة جديدة تقدر بنحو 10 ملايين برميل زيت مكافئ .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال اعتماد نتائج أعمال شركتي بدر للبترول وشركة بترول الصحراء الغربية"ويبكو" التي تدير ميناء الحمراء البترولى بمنطقة العلمين، عن العام المالي 2025/2024 برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور عدد من قيادات القطاع .

ولفت كريم بدوي خلال جمعية بدر للبترول إلى استعداد الوزارة وهيئة البترول لتقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في وضع الآبار المكتشفة على الإنتاج.

وأوضح صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول أن شركة بدر للبترول تأتى فى المرتبة الأولى ضمن أفضل خمس شركات حققت زيادة في الإنتاج هذا العام.

وأكد الوزير خلال جمعية ويبكو، أن ميناء الحمراء البترولى يمثل أحد الأذرع الاستراتيجية للبنية التحتية البترولية في مصر، وأنه لم يعد مجرد ميناء لتداول الزيت الخام، بل أصبح منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وركيزة أساسية في خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، بفضل موقعه المتميز وقدراته التخزينية المتنامية.

ووجه الوزير بالإسراع فى تطوير الميناء بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة ليصبح في مصافى الموانئ العالمية المتخصصة فى تجارة وتداول الطاقة على ساحل البحر المتوسط، مشددًا على أهمية تنفيذ خطط وإجراءات استباقية للحفاظ على البيئة كأولوية فى منظومة العمل البترولى.

واستعرض إبراهيم مسعود، رئيس شركة ويبكو، الدور المحوري لتسهيلات ميناء الحمراء البترولي في استقبال وتداول الزيت الخام، حيث أوضح أنه تم خلال العام المالي 2025/2024 استقبال وتداول نحو 74 مليون برميل.

كما استعرض الموقف التنفيذي للتوسعات الشمالية التي تنفذها "بتروجت" بالإضافة إلى أعمال التوسعات الجنوبية لتكون مركزاً لتوزيع المنتجات البترولية بطاقة تخزينية تصل إلى 130 ألف طن لخدمة مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي.