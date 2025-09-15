

وكالات

أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، باع حصته في شركة "ويتكوف غروب" مقابل 120 مليون دولار، تجنبا لأي تضارب محتمل بالمصالح بين مهامه الحكومية ونشاطه التجاري.

قالت الوكالة، إن الإقرار المالي الذي تقدم به ويتكوف أظهر أن شركة "ويتكوف جروب إل إل سي"، التي تشمل محفظتها عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وميامي بيتش وويست بالم بيتش ومدينة نيويورك، كانت واحدة من ستة أصول قدر ويتكوف قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار.

وبحسب الإقرار المالي المكون من 33 صفحة، باع ويتكوف حصته "كجزء من خطة لتصفية استثمارات".

ووفقا لـ"بلومبرغ" أقدم ويتكوف على هذه الخطوة "لتفادي أي تضارب محتمل بين مهامه في الإدارة الأمريكية وأنشطته التجارية"، موضحة أن الإقرار المالي قُدّم في أغسطس الماضي، فيما تم تحديد تاريخ 30 يونيو كبداية رسمية لمهامه مبعوثا خاصا للرئيس دونالد ترامب.

ولا يظهر الإقرار ما إذا كان قد تمت الموافقة عليه من جانب المسئولين عن النزاهة الأخلاقية في البيت الأبيض، ويأتي إصداره بعد عدة أشهر من نشر تقارير الإقرارات المالية لأعضاء فريق الرئيس ترامب الذين بدأوا مهامهم في 20 يناير، يوم تنصيب الرئيس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن أصول ويتكوف المصرّح بها تتجاوز 350 مليون دولار، تشمل حصصا في شركات كبرى مثل SpaceX وCisco Systems وUber Technologies، في حين تبلغ ديونه أكثر من 31 مليون دولار، معظمها قروض مرتبطة بشراء طائرة.

ويتولى ويتكوف في إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤوليات مرتبطة بملفات حساسة، من بينها تسوية النزاعات في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية.

وقد زار روسيا عدة مرات، حيث التقى كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال في مقابلة مع قناة "Fox News" في 19 أغسطس، إنه قضى ما بين 24 و25 ساعة في اجتماعات مع بوتين ودائرته المقربة لبحث مسألة التسوية الأوكرانية.