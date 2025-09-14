إيرادات "أريستون" ترتفع إلى 2.6 مليار يورو خلال العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

قال أومبرتو جي كروفيلّا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بمجموعة أرستون الإيطالية، إن حجم إيرادات المجموعة ارتفع خلال عام 2024 ليتجاوز 2.6 مليار يورو، بزيادة بلغت 8 أضعاف خلال العقدين الماضيين، وبصافي أرباح نحو 160 مليون يورو.

وأضاف كروفيلّا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، أن الشركة افتتحت خط إنتاج جديد للسخانات في مصر.

وأشار كورفيلا، إلى أن المصنع الجديد يقع في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة ‎40 ألف متر مربع، ويساهم في توظيف أكثر من 350 موظف.

وأوضح كورفيلا، أن شركة أريستون توجد بشكل مباشر في 40 دولة، وتخدم أكثر من 170 دولة، وتمتلك نحو ‎29 موقع إنتاج و28 مركز أبحاث وتطوير، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 10 الاف شخص حول العالم.

ويقول إيمانويل جيومي، رئيس منطقة غرب AMEA (الشرق الأوسط وإفريقيا ودول آسيا) في مجموعة أريستون، إن الشركة تمتلك مصنعا واحدا في مصر، وتتواجد بنسبة 19% في آسيا، و71% في أوروبا، و9% في أمريكا.

وأضاف جيومي، أن شركة أريستون تسعى إلى تخفيض انبعاثاتها من الكربون إلى 100 مليون طن من الكربون بحلول 2030.

ويقول طارق رفعت، المدير الإقليمي لمجموعة أريستون في مصر، إنه تم تطوير 18 موديل من السخانات في مصنع مصر.

وأضاف رفعت، أن المصنع الجديد يضم 3 خطوط إنتاج، خطان تشغيل للسخانات الكهربائية، وخط لإنتاج سخانات الغاز.

ويرى رفعت، أنه من الصعب تحديد الطاقة الإنتاجية للمصنع حتى الآن، كون أن المصنع جديد وحداثة بدء عمليات الإنتاج.

ومجموعة أريستون الإيطالية، هي شركات متخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية في مصر والعالم، وبدأت نشاطها في مجال التدفئة كالسخانات.