8 خطوات.. كيف تتصرف عند حدوث تسرب غاز في منزلك؟

كتبت- دينا كرم:

يعد تسرب الغاز في المنازل من أخطر الحوادث التي قد تؤدي إلى كوارث إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وبالطريقة الصحيحة، ففي لحظات قليلة قد يتحول الأمر إلى حريق أو انفجار يهدد الأرواح والممتلكات.

لذلك، تقدم شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) مجموعة من التعليمات البسيطة والضرورية التي يجب اتباعها فور الاشتباه في وجود تسريب غاز، لضمان السلامة وتفادي أي مخاطر، وفي هذا التقرير يستعرض" مصراوي" أهم التعليمات ومنها:

1 - استخدم حاسة الشم لأن الأنف هو جهاز الإنذار الأول عند التعامل مع تسرب الغازات السامة، ويمكن بسهولة شم رائحة الغاز عند تسربه، ولا يجب إهمال هذه الرائحة عند الشعور بها.

2 - تجنب إصدار أية شرارة، فعندما تشم رائحة غاز متسرب، تجنب إشعال الولاعات أو أي مصادر للنار، ولا تضغط على أي مفتاح كهربائي، وابتعد عن الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تصدر شرارة.

3 - فتح النوافذ على مصرعيها وسارع إلى فتح الأبواب لتشتيت الغاز المتسرب، ومنعه من الاحتباس.

4 - إغلاق مفتاح الغاز، حيث أن من الضروري إغلاق مصدر الغاز على الفور لوقف التسريب، وفي حال لم تتمكن من العثور عليه، اتصل برقم طوارئ الغاز علي رقم 129 ليعطيك التعليمات الصحيحة.

5 - طلب مساعدة المختصين، ففي حال استمرار التسريب، لا تحاول أن تحل المشكلة لوحدك، بل اتصل بالمختصين في طوارئ الغاز علي رقم 129 واطلب مساعدتهم على الفور، لتجنب حدوث أي كوارث.

6 -إخلاء المنزل، فإذا استمرت المشكلة من الضروري إخلاء المنزل، خوفاً من حالات الاختناق وتحسباً لأي حريق يمكن أن ينشب في المكان.

7 – اخبر الجيران لأنه في حال وقوع الضرر في منزلك فلن يقتصر على منزلك فقط، بل يمكن أن يمتد إلى منازل الجيران، لذلك يجب إعلامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

8 -التأكد من خلو المكان، فلا تغادر المنزل، حتى تتأكد من مغادرة الجميع، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة، واترك المكان خالياً للمختصين للتعامل مع المشكلة.

اقرأ أيضًا:

استعلم عن بطاقتك.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

لماذا لم يرتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنفس قيمة زيادته عالميا؟