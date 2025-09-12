كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وصندوق البنية التحتية للغاز (MDGIF) توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء إطار عمل تعاوني يهدف إلى تعزيز وتطوير وتحسين البنية التحتية للغاز في نيجيريا.

وُقّعت المذكرة على هامش المعرض التجاري الأفريقي البينية الرابع (IATF2025) الذي اختُتم مؤخرًا، من قِبل هيلين بروم، المديرة والرئيسة العالمية للتمويل القائم على المشاريع في أفريكسيم بنك، وأولوولي أداما، المدير التنفيذي، في صندوق البنية التحتية للغاز (MDGIF).

بموجب بنود مذكرة التفاهم، سيعمل بنك أفريكسيم بنك وصندوق MDGIF معًا بهدف رئيسي يتمثل في حشد ما يصل إلى 500 مليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم مشاريع البنية التحتية للغاز في مراحل الإنتاج الوسطى والنهائية.

ويتكون هذا الاستثمار من مزيج من الديون ذات الأولوية ومساهمات الأسهم، التي تُدرس بموجب صلاحيات كل من الكيانين المستقلة، مع التركيز على تسريع تحديث وتوسيع قطاع الغاز النيجيري.

وقالت السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي لتنمية التجارة والصادرات الأفريقية البينية في أفريكسيم بنك، "تُمثل مذكرة التفاهم هذه إنجازًا هامًا في التزامنا المشترك بتسريع التحول الاقتصادي في أفريقيا".

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة لأفريكسيم بنك في مجال التجارة وتمويل المشاريع، ونطاق استثمارات صندوق التنمية الأفريقي لتنمية الصادرات على المستوى الوطني، نحن على أهبة الاستعداد لإطلاق العنان لفرص جديدة للنمو الشامل والتنمية المستدامة في جميع أنحاء نيجيريا، وربما في جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا الفرعية" وفق كانايو.

وقال أولوولي أداما، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الغاز النيجيري (MDGIF): إن هذه الشراكة مع "أفريكسيم بنك" وصندوق تنمية الغاز النيجيري (MDGIF) تمثل حشد لرأس المال، وتوسيع البنية التحتية الأساسية في قطاعي النقل والتوزيع، والحد من حرق الغاز، وتقديم حلول طاقة مستدامة تُغذي الصناعات، وتخلق فرص عمل، وتُحسّن سبل العيش في جميع أنحاء نيجيريا.

قق المعرض التجاري الأفريقي البينيّ الرابع (IATF2025)، الذي اختُتم مؤخرًا، نجاحًا باهرًا، متجاوزًا جميع أهدافه. استقطب الحدث أكثر من 112,000 مشارك، سواءً حضوريًا أو عبر الإنترنت، وحقق صفقات تجارية تجاوزت قيمتها 48 مليار دولار. وشارك فيه أكثر من 2,100 عارض، وحضره 20 رئيس دولة وممثل حكومة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات.