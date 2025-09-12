كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والعدس، والدقيق، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.39 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.42 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.54 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.19 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.24 جنيه، بزيادة 85 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.11 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.46 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.6 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.18 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.33 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.28 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.23 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 116.74 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 274.75 جنيه، بتراجع 12.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.9 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.93 جنيه، بتراجع 4.22 جنيه.