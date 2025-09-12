كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، والتفاح المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-9-2025، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.