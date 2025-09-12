إعلان

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:13 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

ما السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، والتفاح المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-9-2025، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفاكهة أسعار الخضروات أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب