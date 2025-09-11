"إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يكرمان أوائل برنامج التدريب الصيفى

كتبت- آية محمد:

كرّمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والمعهد القومي للاتصالات 100 طالب وطالبة من الأوائل والمتميزين بالمرحلة الأولى من برنامج التدريب الصيفي، الذي يستهدف تأهيل 10 آلاف شاب على أحدث المهارات التكنولوجية.

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة والمعهد لبناء الكفاءات البشرية وتأهيل طلاب الجامعات في مختلف المحافظات بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال مسارات تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب التقني ومهارات العمل الحر والمهارات الشخصية، بما يواكب التطورات السريعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات أن النسخة الحالية من برنامج التدريب الصيفي صُممت لتمنح المتدربين مرونة أكبر، سواء بالتعمق في مسار تقني بعينه أو باكتساب معرفة أوسع بعدد من التقنيات المرتبطة.

وأشار خطاب، أن المسارات المقدمة للطلاب توسعت هذا العام لتشمل تخصصات متنوعة بجانب الهندسة والحاسبات، مما أتاح فرصة أكبر لطلاب الجامعات من مختلف المجالات.

وأوضح خطاب، أن أكثر من 1400 متدرب قد حصل على شارات اجتياز الاختبار الدولي من معهد NVIDIA للتعلم العميق بعد حصولهم على تدريب Getting started with Deep Learning للشركة العالمية خلال فترة دراستهم بالبرنامج تماشيا مع سياسة وزارة الاتصالات في تأهيل كوادر مدربة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات قد أطلقا في يونيو الماضي أكبر نسخة من برنامج التدريب الصيفي لتأهيل 10 آلاف طالب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية. وحتى تاريخه، نجح البرنامج في تدريب نحو 6125 طالبًا وطالبة موزعين على مختلف المحافظات بواقع 2220 في القاهرة الكبرى، و2785 في الوجه البحري والدلتا، و905 في صعيد مصر، و215 في محافظات القناة.

كما شمل التدريب 8 مسارات رئيسية أبرزها تطوير البرمجيات (1401 طالب)، الذكاء الاصطناعي (1196)، الأمن السيبراني (1222)، وعلوم البيانات (934)، إلى جانب الحوسبة السحابية (376)، والإلكترونيات، والفنون الرقمية، وإدارة الأنظمة. ويواصل البرنامج أنشطته حاليًا بمشاركة نحو4000 طالب إضافي، ليصل إلى هدفه بتدريب 10 آلاف طالب من مختلف سنوات الدراسة الجامعية. وتُنفذ التدريبات بنظامي الحضور الفعلي بمراكز "إبداع مصر الرقمية"، أو عبر الإنترنت، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ويأتي البرنامج كجزء من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء جيل جديد من المتخصصين في التقنيات الحديثة وتوسيع قاعدة المهارات الرقمية على مستوى الجمهورية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.