ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع

03:18 م الخميس 11 سبتمبر 2025

البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77 % عند مستوى 34937 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.
وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23 %.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 58.61 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.30 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 60.92 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.83 % عند مستوى 34670 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

