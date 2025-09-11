كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الزيت، والدقيق، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

