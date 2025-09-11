إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأسمنت وانخفاض الذهب

02:11 م الخميس 11 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الزيت، والدقيق، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

خريطة الأسعار ارتفاع الدواجن الأسمنت انخفاض الذهب
