اليوم.. بدء التداول على أسهم "أوراسكوم كونستراكشون" في سوق أبو ظبي

كتبت- أمنية عاصم:

نشهد اليوم بدء تداول أسهم شركة "أوراسكوم كونستراكشون" في سوق أبوظبي للأوراق، وذلك وذلك بعد موافقة جمعيتها العمومية الاستثنائية على نقل الإدراج الأساسي من "ناسداك دبي" إلى "سوق أبوظبي".

وبجانب تداول أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية سيتم استمرار الإدراج الثانوي للشركة في "البورصة المصرية" دون أي تغيير.

وبحسب إفصاح الشركة، الأحد الماضي، أن آخر يوم لتداول أسهمها على "ناسداك دبي" سيكون 3 سبتمبر، على أن يُلغى الإدراج في 10 سبتمبر، ليبدأ التداول في أبوظبي بالرمز ORAS في اليوم التالي.

وسيحدد سعر الافتتاح على أساس آخر إغلاق في "البورصة المصرية" بتاريخ 10 سبتمبر، ويُحوَّل إلى الدرهم الإماراتي وفق سعر الصرف المعلن من مصرف الإمارات المركزي.

ويذكر أن سعر إغلاق سهم شركة "أوراسكوم كونستراكشون" عند 400.40 جنيه للسهم الواحد، حيث أن سعر الجنيه المصري في مصرف الإمارات المركزي يساوي 0.076 درهم إماراتي.