"الشيمي" يبحث مع "البنك الدولي" تعزيز التعاون في الاستثمار والاستدامة

كتبت- أمنية عاصم:

بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاربعاء، مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بالمجموعة، فرص التعاون في مجالات دعم الاستثمار والتطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة.

وأكد الوزير,، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في عملية التنمية، مشددًا على أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، وأن الشركات التابعة للوزارة تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية والمعدنية، الأدوية، السياحة والعقارات.

وأوضح أن الوزارة منفتحة على مختلف أساليب الشراكة، وتساهم في برنامج الطروحات الحكومية بما يعزز الشفافية ويجذب استثمارات جديدة.

واستعرض شيمي ملامح الاستراتيجية الجديدة لتطوير الشركات، والتي تستند إلى رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي عبر تحسين الإدارة والأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والجودة والاستدامة.

وتطرق الوزير إلى أبرز المشروعات الجارية، من بينها تطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوسعات مصانع الأسمدة، ومشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مشروع إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج الأتوبيسات والسيارات، ومبادرات لتوطين صناعة المواد الخام في قطاع الأدوية.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على مشروعات مثل محطة للطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي، ومشروع الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى إنتاج مركبات صديقة للبيئة.

كما أشار الوزير إلى جهود تحديث الهياكل الإدارية للشركات عبر مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وتطوير العنصر البشري من خلال التدريب، بجانب التعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية لدعم الصناعات الوطنية.