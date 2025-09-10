"إيتيدا" تفتح التسجيل في برنامج المساندة التصديرية لشركات الاتصالات

كتبت- آية محمد:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن إطلاق الدورة السادسة عشرة من برنامج المساندة التصديرية، وفتح باب التسجيل وتقديم المستندات لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عائدات صادرات 2024، ويبدأ التسجيل يوم 1 سبتمبر ويستمر لمدة شهر.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الهيئة على تحفيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتوفير السيولة النقدية للشركات المحلية، ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، وتشجيعها على التصدير للخارج وزيادة صادرتها وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من قدرتها التنافسية، ومواكبة الزيادة الملحوظة في قيمة الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وتلبية الإقبال المتزايد من الشركات على المشاركة في البرنامج.

ويعتمد البرنامج في تصنيف الشركات المشاركة على معيار واحد وهو إجمالي الإيرادات السنوية، كما يتم تصنيف إيرادات الشركات متناهية الصغير بحد أقصى 2 مليون جنيه، والشركات الصغيرة بإيرادات تتجاوز 2 مليون وحتى 20 مليون جنيه، بينما تُصنف الشركات المتوسطة إذا تراوحت إيراداتها بين 20 و150 مليون جنيه.

ويستهدف البرنامج تقديم حوافز تصديرية مباشرة للشركات المؤهلة، حيث تحصل على دعم يُحتسب على عائدات التصدير المحصلة خلال عام 2024.

وتبدأ المساندة الأساسية بنسبة تتراوح بين 10% و35% من القيمة المضافة لصادرات الشركة، وفقًا لحجم الشركة وتصنيفها، وذلك بناءً على إجمالي الإيرادات السنوية المعتمدة.

كما تقدم إيتيدا دعمًا إضافيًا موجهًا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في المحافظات خارج القاهرة والجيزة والإسكندرية، بنسبة 10% من إجمالي القيمة المضافة لصادراتها، بحد أقصى 500 ألف جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للمساندة المقررة لكل شركة.

كذلك تحصل الشركات التي تحقق زيادة في صادراتها عن العام السابق على نسبة إضافية تبلغ 5% من قيمة الزيادة في القيمة المضافة.

أما الشركات المتوسطة، فيتم احتساب قيمة المساندة التصديرية لها وفق نسبة الزيادة في القيمة المضافة خلال الدورة الحالية مقارنةً بآخر دورة شاركت بها، وذلك بناءً على تقارير المراجعين الخارجيين المعتمدين من الهيئة.

ويُستثنى من ذلك الشركات المشاركة لأول مرة في البرنامج، وكذلك الشركات التي نجحت في التصدير لأسواق جديدة وتحصيل عائداتها خلال عام 2024، إضافة إلى الشركات الصغيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه.

كما يتم احتساب جميع المقارنات بالعملة الأجنبية قبل تحويلها إلى الجنيه المصري، وذلك لتجنب تأثير التغيرات في أسعار الصرف من عام وآخر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية للمساندة التصديرية المقررة لكل شركة بنهاية البرنامج بعد مراجعة واعتماد كافة الطلبات من خلال لجنة اعتماد المساندة التصديرية، بما يتماشى مع الميزانية الكلية المعتمدة للبرنامج.

كما تنظم الهيئة سلسلة من اللقاءات التعريفية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التعريف ببنود وشروط البرنامج وشرح آليات الاستفادة منه، بما يضمن توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، وتعزيز الفرص التصديرية للشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وانطلق برنامج المساندة التصديرية لأول مرة عام 2010 بهدف دعم الشركات المصرية في تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية.

وخلال الدورات الخامسة عشرة السابقة للبرنامج، استفادت من البرنامج أكثر من 370 شركة محلية، مما ساهم في زيادة إيرادات الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الأسواق الخارجية.