الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:45 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

البورصة

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.83 % عند مستوى 34670 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 54 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 53.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 294 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.62 % عند مستوى 34386 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

