غلق المحبس أولا.. خطوات شحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع

اعتمدت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الأخيرة على تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع في عدد كبير من الوحدات السكنية، بهدف ترشيد الاستهلاك وضمان انتظام التحصيل، وهو ما يتطلب من العملاء اتباع مجموعة من الخطوات قبل وأثناء عملية الشحن لضمان سلامة التشغيل واستمرار الخدمة دون مشكلات.

وفيما يلي يقدم "مصراوي" أبرز التعليمات الواجب الالتزام بها، بالإضافة إلى الطرق المتاحة لشحن الكارت سواء من خلال الفروع أو عبر الهاتف المحمول:

خطوات يجب اتباعها قبل شحن كارت عداد الغاز ومنها:

1- غلق محبس الأجهزة (بوتاجاز - سخان).

2- وضع الكارت على العداد.

3 - الضغط بالكارت على الزر بالعداد، وانتظر سماع الصفارة.

4 - تشغيل الأجهزة الموصلة بالغاز بعد الشحن بـ 15 دقيقة.

ولابد من أن يتم شحن الكارت مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وفي حالة تعذر الشحن توجه إلى أقرب فرع لك لشركة الغاز التابع لها.

أبرز الطرق المتاحة لشحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع

أولاً: من خلال فروع الشركة أو منافذ "فوري وذلك عن طريق القيام بالخطوات الآتية:

1- يجب إدخال الكارت في العداد قبل التوجه للشحن.

2- اصطحب الكارت إلى أقرب فرع تابع لشركة الغاز أو إلى أحد منافذ "فوري".

3- في حالة استخدام ماكينة "فوري"، ابحث عن اسم الشركة التابع لها الكارت باستخدام الكود المخصص، أو من خلال قائمة (المرافق العامة) حيث ستجد جميع شركات الغاز مدرجة.

4- اختر المبلغ المراد شحنه ليضاف مباشرة إلى الكارت وبذلك تكون اكتملت عملية الشحن.

ثانياً: عبر الهاتف المحمول من تطبيق "بتروشحن" حيث يمكنك القيام بالخطوات الآتية:

1- تأكد أولاً من أن هاتفك يدعم خاصية NFC، اللازمة لإتمام عملية الشحن.

2- قم بتحميل تطبيق "بتروشحن" من متجر التطبيقات.

3- بعد تثبيت التطبيق، أنشئ حساباً جديداً بإدخال البيانات المطلوبة.

4- ستصلك رسالة قصيرة (SMS) تحتوي على كود التفعيل، ويمكنك إعادة طلب الكود في حال تأخر وصوله.

5- اختر من التطبيق خيار "شحن".

6- ضع الكارت أسفل الهاتف بحيث تلامس شريحته مستشعر الـ NFC حتى تسمع الصفارة أو تشعر بالاهتزاز.

7- اضغط على "اقرأ الكارت" لتظهر بيانات الحساب الخاصة بك.

8- اختر قيمة الشحن (20 – 50 – 100 جنيه) أو أدخل القيمة يدوياً، على أن تكون أكبر من قيمة القسط المستحق إذا كنت مازلت في فترة سداد أقساط توصيل الغاز.

9- اضغط "دفع"، ثم أدخل بيانات البطاقة البنكية وأكد العملية.

10- ضع الكارت مرة أخرى على موضع الاستشعار حتى تسمع الصفارة أو يظهر إيصال نجاح عملية الشحن على شاشة الهاتف.

ويجب إبقاء الكارت ملاصقاً للهاتف طوال عملية الشحن وحتى ظهور رسالة التأكيد، وعدم سحبه قبل انتهاء الخطوات بشكل كامل.

