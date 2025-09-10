ارتفاع الجبن الرومي.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، واللحوم، والمسلي الصناعي، والجبن الرومي ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.32 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 60.47 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.19 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.3 جنيه، بزيادة 2.42 جنيه.



كيلو السكر المعبأ: 35.97 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.46 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.54 جنيه، بزيادة 82 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.46 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.97 جنيه، بزيادة 6.84 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.18 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.4 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول السائب: 52.43 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 125.78 جنيه، بتراجع 12.54 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.39 جنيه، بزيادة 8.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.8 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 106.38 جنيه، بزيادة 8.03 جنيه.





