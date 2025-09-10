للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11.2%

كتبت- دينا خالد:

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.2% في أغسطس مقارنة بنحو 13.9% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في أغسطس إلى 12.7 %، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.

وكان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.