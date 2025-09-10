إعلان

للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11.2%

09:12 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

التضخم السنوي في مصر أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.2% في أغسطس مقارنة بنحو 13.9% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في أغسطس إلى 12.7 %، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.

وكان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

التضخم السنوي التضخم في مصر التضخم في شهر أغسطس التضخم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح
قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة