للشهر الثالث على التوالي.. انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11.2%
09:12 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- دينا خالد:
تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.2% في أغسطس مقارنة بنحو 13.9% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في أغسطس إلى 12.7 %، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.
وكان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
فيديو قد يعجبك: