الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات منها تأسيس صناديق استثمار عقاري

كتبت- أمنية عاصم:

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق "استثمار بكرة" للملكية الخاصة، وتأسيس شركة صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، والترخيص بمزاولة شركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن لنشاط صناديق الاستثمار.

وبحسب البيان المرسل من الهيئة اليوم، وافقت اللجنة كذلك على تأسيس شركة "صندوق SAFE العقاري"، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية"، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

وكما منحت اللجنة شركة"سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة"، الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم الترخيص لشركة "أكت المالية القابضة" بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، ووافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة "صدارة القابضة".

وبالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.