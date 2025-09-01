كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات ورئيس مجموعة بوينت زيرو التابعة لشركة IRH، توقيع مذكرتي تفاهم بين قطاع البترول والثروة المعدنية المصري وشركة الموارد العالمية القابضة IRH الإماراتية في مجالي التعدين والتمويل، وذلك بالعاصمة أبوظبي.

ووفق بيان الوزارة اليوم جرى توقيع المذكرة الأولى بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والشركة الإماراتية، وتشمل تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع المسح الجوي للفرص التعدينية في مصر بمراحله المختلفة، مع إتاحة منصة رقمية حديثة تسهل الوصول الفعال لنتائج المسح، وقد وقعها ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة IRH.

أما المذكرة الثانية تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الإماراتية حيث تهدف إلى توفير تسهيلات للتمويل التجاري لعمليات بيع وشراء البترول الخام والغاز المسال وغيرها، إلى جانب وضع إطار عمل لتقليل تكاليف تمويل المنتجات البترولية من خلال إتاحة التمويل بأسعار تنافسية. وقد وقعها صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مع الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع المذكرتين في إطار النتائج الإيجابية للمباحثات التي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي، والتي أسست لفتح آفاق التعاون بين الجانبين، في إطار تنفيذ المحور الأول لاستراتيجية الوزارة الخاص بتوفير المنتجات البترولية ، والمحور الثالث الخاص بزيادة مردود قطاع التعدين.