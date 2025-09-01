تنويه من "تاون جاس" بشأن أعمال صيانة بشبكة الغاز في إمبابة

كتبت - دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال صيانة بشبكة الغاز الطبيعي عند تقاطع شارع الوحدة مع شارع البوهي في منطقة إمبابة، وذلك اليوم الاثنين بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال ستُجرى وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددة على أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء.

وأوضحت أن ظهور رائحة الغاز في محيط المنطقة خلال فترة الصيانة أمر طبيعي لا يستدعي القلق، لذلك تهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرئحة.

ودعت "تاون جاس" العملاء إلى التواصل مع طوارئ الشركة على رقم 129 من أي تليفون أرضي، في حال وجود أي استفسارات.

