طرق قراءة ودفع فاتورة الغاز لشهر سبتمبر من المنزل

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "بتروتريد" للخدمات التجارية البترولية، وإحدى شركات قطاع البترول، عن بدء استقبال قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر إلكترونيٌا، ابتداءا من اليوم وحتى 27 من سبتمبر الجاري، ويمكن سداد الفاتورة ابتداءا من يوم 1 إلى نهاية الشهر.

وأوضحت الشركة أن هناك عدة طرق يستطيع من خلالها العملاء تسجيل وتبيلغ القراءة ودفع فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بوحداتهم السكنية من المنزل دون إنتظار مرور المحصل.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفق ما نشرته شركة "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

يمكنك تبليغ القراءات والاستعلام عن الفواتير من خلال عدة طرق:

عن طريق الرقم المختصر لخدمة العملاء 17169 من أى موبايل او خط ارضى

عن طريق الموقع الألكترونى الرسمي للشركة.

عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR من الأرضي 09000727 او المحمول 5727

عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر وذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور والآب آب ستور

عن طريق تطبيق المحمول الخاص بشركة بتروتريد

ويمكنك إدخال هذه القراءة من المنزل عن طريق الموقع الالكتروني للشركة وذلك عبر الخطوات الآتية:

أدخل إلى الصفحة الرئيسية - إختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية - ثم اختار إدخال قراءة الغاز

إدخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط اعرض

فى صفحة إدخال قراءة إدخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الأسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة

طرق السداد المتاحة

تتيح الشركة مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها سداد فاتورتك، تشمل:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وأمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.