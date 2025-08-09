إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص السبت 09 أغسطس 2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 9-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37000 جنيه، بتراجع 569.62 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39385 جنيه، بتراجع 361.24 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4010 جنيه، بتراجع 21.25 جنيه.

