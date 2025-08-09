كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات السبت 9-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3077 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3956 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4615 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5274 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36920 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164021 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04% إلى نحو 3397 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.